Zero, il nuovo acceleratore del cleantech lancia la call alle startup

30 Aprile 2021 – 9:04

Economia circolare, prevenzione e riduzione degli sprechi, nuove fonti energetiche, stoccaggio e trasporto di energia, riduzione delle emissioni, cattura, stoccaggio e riutilizzo della C02. Sono gli ambiti di interesse della call lanciata alle startup e alle pmi innovative che vorranno cogliere l’opportunità di accelerazione offerta da Zero, il nuovo acceleratore di imprese innovative del segmento cleantech, il cui avvio è stato annunciato il 12 aprile.

Zero sarà uno degli acceleratori che rientreranno nella Rete Nazionale degli acceleratori voluta da Cassa Depositi e Prestiti, che Cdp Venture Capital Sgr realizzerà grazie al Fondo Acceleratori. A caratterizzare il network degli acceleratori, la focalizzazione su settori verticali, la diffusione su diverse città – in virtù dell’incrocio tra territorio, settore e tecnologia prioritaria- e l’apporto di diversi partner (corporate, istituzionali, internazionali, ecc).

Main partner dell’iniziativa Zero, Eni, attraverso la sua Scuola di Impresa Joule che proprio nel 2020 ha aperto i battenti con l’obiettivo di creare competenze e visioni per una nuova generazione di imprenditori che puntano a fare business anche nell’ambito dell’economia circolare.

Entro i prossimi tre anni, il nuovo acceleratore punta a sostenere trenta startup e pmi innovative nel segmento cleanteach. La call per selezionare i partecipanti è in corso e si concluderà il 18 giugno ed è rivolta a startup software (con un minimum viable product funzionante) e startup hardware (che hanno già un prototipo funzionante e una roadmap definita per la produzione di massa). Saranno dieci quelle che accederanno al programma, scelte dopo la fase di application e dopo un canonico selection day a cui prenderanno parte le migliori per presentare la propria proposta in un pitch. L’accelerazione durerà cinque mesi, l’hub è a Roma, al Polo Eni di Roma Ostiense: il gruppo di San Donato svolgerà, anche in virtù del suo know how industriale, il ruolo di advisor di area tecnico-scientifica alle startup.

Acea, Maire Tecnimont e Microsoft Italia sono coinvolte nell’iniziativa nel ruolo di corporate partner.

Come annunciato in occasione del lancio di Zero, “il programma di accelerazione sarà gestito da LVenture Group e da Elis, che investiranno assieme a CDP Venture Capital Sgr nelle startup selezionate”; la dotazione iniziale è di “4,6 milioni di euro, a cui seguiranno ulteriori 1,8 milioni di euro sottoscritti per i successivi follow-on post-accelerazione”.

La call è rivolta a startup nate e cresciute in Italia, a imprese innovative estere che vogliono innovare nel nostro paese, fissando la serie legale nei confini, e infine agli innovatori italiani che stanno pensando di rientrare in patria.

Il momento è propizio: l’attenzione alla sostenibilità connessa a una crescita economica giusta ed ecologica è ai massimi storici, complici anche la pandemia e l’orizzonte del 2030, a cui guarda ancora l’agenda Onu con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. La rivoluzione verde e la transizione ecologica rappresentano anche la seconda missione del Pnrr, con stanziamenti da 68,6 miliardi per diversi obiettivi da raggiungere sul fronte dell’economia circolare e della gestione dei rifiuti, del sostegno a filiere (come quella dell’idrogeno) e infrastrutture, degli investimenti in rinnovabili, ecc. Il futuro è da scrivere, meglio se con un balzo veloce in avanti, tipico delle imprese innovative: il Manifesto di Zero parla infatti a “chi è consapevole che occorre un processo di trasformazione più veloce di quanto fatto in passato e vede nell’innovazione tecnologica una spinta per invertire la rotta”.





The post Zero, il nuovo acceleratore del cleantech lancia la call alle startup appeared first on Wired.

Fonte: Wired