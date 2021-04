Windows 10 build 21370: supporto per Bluetooth AAC

30 April 2021 – 10:04

La principale novità di Windows 10 build 21370 è il supporto per lo streaming audio Bluetooth con codec AAC (usato ad esempio da Apple Music).

The post Windows 10 build 21370: supporto per Bluetooth AAC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico