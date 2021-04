iPad Pro, generazione 2021: eccoli su Amazon

30 April 2021 – 16:20

I nuovi Apple iPad Pro (2021) sono disponibili da oggi su Amazon per le prenotazioni: ecco come assicurarsi la consegna a partire dal 27 maggio.

The post iPad Pro, generazione 2021: eccoli su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico