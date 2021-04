Il progetto di riforma della polizia negli Stati Uniti non piace a nessuno

30 Aprile 2021 – 9:04

Agente di polizia a Minneapolis (Usa) il 16 giugno 2020Il 25 maggio 2020 il poliziotto Derek Chauvin uccide George Floyd. L’11 aprile 2021 la poliziotta Kim Potter uccide Daunte Wright. Entrambi gli omicidi avvengono a Minneapolis. Potrebbe sembrare che non sia cambiato niente dopo quasi un anno: la polizia continua a usare una forza eccessiva e ingiustificata verso alcune persone, fermate per futili motivi. Nelle scorse ore è stato diffuso il video ripreso dalle bodycam degli agenti intervenuti il 19 aprile per arrestare il 26enne Mario Arenales Gonzales, ad Alameda in California, morto dopo essere stato immobilizzato a terra. In realtà, come scrive il New York Times, sono stati approvati ben 140 progetti di legge di riforma della polizia in vari Stati americani dal giorno della morte di Floyd.

Oltre a queste disposizioni statali, c’è un discusso disegno di legge che sarà votato prossimamente in Senato, già approvato alla Camera a marzo. Si chiama George Floyd Justice in Policing Act e mira a stabilire degli standard nazionali per il giusto comportamento della polizia. La riforma federale si propone essenzialmente quattro obbiettivi: rendere più facile il perseguimento della cattiva condotta della polizia, espandere la supervisione federale sulle unità di polizia locali, contrastare i pregiudizi razziali tra i poliziotti e cambiare alcune tattiche della polizia. Un’importante norma contenuto nel testo è l’abolizione dell’“immunità qualificata” che protegge gli agenti accusati di crimini dalle azioni legali.

Per monitorare meglio la condotta della polizia si prevede la creazione di un database nazionale (che conteggi le accuse di cattiva condotta) e l’obbligo per i poliziotti di utilizzare telecamere sul corpo per videoregistrare le loro attività. Inoltre, la legge vieta alle forze dell’ordine federali di immobilizzare il corpo dei fermati col ginocchio sul collo (comportamento che ha portato alla morte di Floyd) e di fare irruzione in proprietà private senza preavviso nei casi di operazioni antidroga.

Il dibattito interno

Per Alessandro Portelli, ex professore di letteratura angloamericana alla Sapienza di Roma e profondo conoscitore della storia degli Stati Uniti, è “un segno di buona volontà da parte dell’amministrazione Biden di prendere atto della violenza della polizia. Una violenza non solo di connotazione razziale ma anche di classe, perché la maggior parte delle vittime sono povere”. Per arrestare una strage, che registra circa 1.000 morti all’anno, il docente sostiene che “bisogna fare in modo che ogni agenze che uccide qualcuno vada a processo. Qui in Italia ci stiamo concentrando su un singolo caso, quello di Floyd, tralasciando tutti gli altri”.

Il disegno di legge è osteggiato dai repubblicani e dai sindacati della polizia. Entrambi sostengono alcuni elementi della riforma, come la limitazione della tecnica del ginocchio sul collo e l’utilizzo di telecamere sul corpo, ma si oppongono all’abolizione dell’immunità qualificata. Per questi motivi, difficilmente passerà al Senato, dove occorrono 10 voti dei repubblicani più i 50 dei democratici per raggiungere la maggioranza. Uno dei motivi principali dell’opposizione dei repubbblicani è il fatto che il maggior corpo di polizia (formato da 355.000 membri) ha appoggiato l’ex presidente Donald Trump nella campagna del 2020.

La riforma federale non piace al movimento Black lives matter che chiede sostanzialmente di porre restrizioni al trasferimento di attrezzature militari ai dipartimenti di polizia, investendo i soldi risparmiati in programmi per aiutare le comunità in difficoltà sul piano sociale. Questo programma non convince però molti democratici, compresa una delle voci più a sinistra, come Bernie Sanders, che pensano che questa proposta, rilanciata con forza nelle settimane successive all’uccisione di Floyd, abbia penalizzato i loro rappresentanti alle ultime elezioni per il Congresso.

I problemi da affrontare

L’idea di Andrew Spannaus, analista politico americano, è che “Biden sia davanti a una situazione difficile: per trattare con i repubblicani dovrebbe ridurre di molto le pretese, ma questo non andrebbe bene alla sinistra”. Spannaus ritiene che il disegno di legge abbia degli elementi positivi al suo interno, ma non risolva la questione centrale: “La violenza della polizia è dovuta principalmente a una visione conflittuale secondo cui il poliziotto deve vincere in ogni situazione una sorta di sfida con chi viene fermato”. Per evitare queste escalation, secondo Spannaus, “bisognerebbe mettere in atto metodi di “disinnesco” della violenza, introducendo delle chiare regole di proporzionalità, per evitare che una lieve violazione del codice stradale si trasformi in uno scontro violento con la polizia”.

Anche qualora dovesse essere approvato, la difficoltà maggiore per rendere operativo il pacchetto di leggi sarebbero le normative locali: requisiti minimi di formazione e altri standard di comportamenti della polizia sono stabiliti a livello statale. Per evitare questo problema, si prevede di tagliare l’accesso ai finanziamenti della polizia federale agli Stati che non dovessero modificare i loro regolamenti. In definitiva, la legge non potrà rimuovere un problema sistemico che affligge gli Stati Uniti da molto tempo, ma sarebbe già un buon risultato per inchiodare la polizia alle proprie responsabilità.

The post Il progetto di riforma della polizia negli Stati Uniti non piace a nessuno appeared first on Wired.

Fonte: Wired