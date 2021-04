Il problema non è il generale Figliuolo in divisa ma le poche donne che la indossano

30 Aprile 2021 – 15:04

Durante la puntata di Otto e mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber, andata in onda ieri sera (29 aprile), la scrittrice Michela Murgia ha raccontato di essere stata “intimidita” da un poliziotto mentre stava prendendo un treno. “Mi hanno fermata per il controllo dell’autocertificazione e un poliziotto in servizio mi ha detto: Signora, quindi lei ha paura della mia divisa?. Ho ribattuto: Fino a dieci secondi fa non ne avevo, mi dica lei, ne devo avere?. Mi ha risposto: Vada, vada che è meglio”. Il video del talk è stato postato sui social e l’hastag #Murgia è diventato tendenza su Twitter.

#Murgia:Perché nella puntata di ieri di #ottoemezzo ha affermato di aver subito un’intimidazione da parte di un poliziotto pic.twitter.com/wyMYHDo6hM

— Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 29, 2021

L’episodio, secondo Murgia, sarebbe una conseguenza della nota della sottosegretaria alla Difesa, Stefania Pucciarelli, che ha definito “offensive” nei confronti dei militari le sue parole pronunciate il 6 aprile alla trasmissione Di martedì, il talk show di Giovanni Floris su La 7. Murgia aveva detto che il linguaggio “da battaglia” usato dal commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Figliuolo, a proposito della campagna vaccinale, secondo lei, non era adatto a una popolazione di civili, contestando anche a Figliuolo la scelta di assolvere ai suoi compiti di commissario con addosso la divisa: “Gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero poliziotti che stavano dichiarando un arresto importante sono i dittatori”.

Parole magari un po’ forti. Ma, anche se non è direttamente il tema sollevato da Murgia, volendo allargare un po’ la discussione, c’è un altro argomento importante, ovvero la questione del maschilismo nelle forze dell’ordine, che non dovrebbe essere preso alla leggera. Senza scendere troppo nei dettagli, devo raccontare un paio di episodi che ho vissuto sulla mia pelle. Un paio di anni fa, un carabiniere, mi disse (intimidì?) che sarebbe entrato nel mio appartamento a fare un controllo. Gli chiesi se avesse un mandato di perquisizione. Con modi piuttosto rudi (Mia interpretazione: scocciato dal fatto che mi fossi prontamente arresa alla sua autorità/autorevolezza), ribattè che se lo sarebbe potuto procurare subito. Ovviamente, non accadde.

In un’altra occasione, in un comando di polizia di Milano, venni trattata come una demente solo perché non intendevo ritirare una querela, cosa che secondo il commissario avrei dovuto fare “perché è compito e responsabilità dei cittadini contribuire all’armonia e alla pace”. Ero talmente furiosa che, nel tentativo di non esplodere, entrai in una sorta di mutismo. Di fronte al quale, il suddetto commissario mi chiese un paio di volte se “ero connessa”. Lo ricordo ancora oggi come uno dei momenti più umilianti della mia vita. Non solo, quando raccontai l’episodio a un’amica, mi disse di aver subito un trattamento simile tempo prima nello stesso comando di polizia.

Se vi state chiedendo che cosa abbiano a che fare queste storie con il sessismo, quasi certamente non siete donne. La percezione di essere considerate meno credibili, autorevoli, più facili da intimidire in quanto femmine, è difficile da spiegare quanto reale. Certo la mia esperienza, così come quella di Michela Murgia non fanno statistica. E neppure pretendo che la facciano. Ma il sessismo fa parte della nostra società, sfido chiunque a dire il contrario, e questo atteggiamento diventa altamente pericoloso quando il “sessista” indossa una divisa.

Farò un altro esempio, a tutte le donne è capitato di trovarsi in questa situazione: sei per strada con un uomo, che sia un amico, un compagno non importa, e ti capita di interpellare un altro individuo di sesso maschile, facciamo il caso che si tratti di un’indicazione stradale. Che cosa succede? Che, il più delle volte quella persona, si rivolgerà non a te che hai fatto la domanda, ma al maschio silente al tuo fianco.

Sono episodi irritanti che lo diventano ancora di più quando coinvolto nello scambio c’è un rappresentante delle forze dell’ordine. Lo dico sempre per esperienza personale, avendo più volte avuto a che fare con diverse questure a Milano per un permesso di soggiorno di cui il richiedente, maschio, non parlava italiano. Far capire che, per ragioni linguistiche, l’interlocutore ero io non è sempre stato agevole. Per onestà, devo anche ammettere che in almeno un paio di occasioni i rapporti sono stati molto più cordiali. Ma il punto è che chi indossa una divisa si trova automaticamente in una posizione di “supremazia”, così come chi si rivolge alle forze dell’ordine quasi sempre si trova in uno stato di fragilità. In questa equazione, il sessismo è un’aggravante NON ammissibile.

Nell’esercito italiano (i dati sono del 2017), le donne sono meno di 15mila, che tradotto in percentuali significa il 3,7 circa in aeronautica e il 6,7 nell’esercito. In polizia sono il 15 per cento, ma scendono al 4 per cento nei carabinieri. Un altro dato che dovrebbe far riflettere: le donne sono state ammesse in polizia dal 1960, eppure in sessant’anni sono ben lontane da rappresentare la metà, mentre nelle forze armate, dove lo sono dal 2000, la percentuale delle candidate donne ai concorsi, invece di aumentare, è crollata da quasi 50 per cento a meno del 20.

E questi non sono pareri. Sono numeri sui quali bisognerebbe cominciare a interrogarsi. Visto che è abbastanza dimostrato che in qualunque ambito di lavoro, un maggiore equilibrio tra i sessi porta benefici. A cominciare da una più alta propensione all’inclusione e da una maggiore apertura mentale.

The post Il problema non è il generale Figliuolo in divisa ma le poche donne che la indossano appeared first on Wired.

Fonte: Wired