Ethereum, nuovo record (perché è diversa da Bitcoin)

30 Aprile 2021 – 19:49

Per la prima volta oltre i 2800 dollari: ETH prosegue nel trend di crescita; Bitpanda spiega cosa rende la criptovaluta diversa da BTC.

The post Ethereum, nuovo record (perché è diversa da Bitcoin) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico