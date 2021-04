Da domani aumentano le commissioni eBay per le vendite: cosa cambia per gli utenti

30 Aprile 2021 – 14:30

Per gli utenti è in arrivo un sistema di pagamenti semplificato, ma tra i venditori le novità in arrivo stanno portando più scetticismo: gli aspetti che stanno ricevendo più critiche sono gli accrediti tramite bonifico su conto corrente e le commissioni sulle vendite maggiorate, calcolate anche sui costi di spedizione.



Fonte: Fanpage Tech