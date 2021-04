CoronaPass Alto Adige: istruttoria Garante Privacy

30 Aprile 2021 – 19:49

Il Garante della Privacy ha avviato un’istruttoria per verificare la liceità del CoronaPass Alto Adige adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano.

