Sono le console (e non gli iPhone) il mercato principale di Fortnite: l’accusa di Apple

29 Aprile 2021 – 11:29

A pochi giorni dalla nuova udienza del processo che vede contrapposte Apple e lo sviluppatore di Fortnite, Epic Games, sono emersi dei documenti che rivelano come in realtà iOS sia una delle piattaforme dalle quali il gioco guadagna di meno in assoluto. I veri guadagni arrivano da PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.



Fonte: Fanpage Tech