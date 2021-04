Router Xiaomi AIoT Wi-Fi 6 128 dispositivi in offerta

29 Aprile 2021 – 22:49

Amazon propone uno dei migliori router in circolazione per rapporto qualità/prezzo, con un ulteriore sconto di 20 euro: lo Xiaomi Mi AIoT Router AX3600.

