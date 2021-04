Le scarpe Nike dedicate alla Ps5

29 Aprile 2021 – 18:24

(Foto: @LaceupHK Instagram)Il giocatore di basket Nba Paul George è un grande appassionato di sneaker Nike e di videogiochi: nel 2008 aveva messo la firma a una speciale edizione di scarpe chiamate Pg 2.5 che si rifaceva alla prima gloriosa Playstation. Tredici anni più tardi ecco una nuova edizione limitata chiamata Pg5 x Ps5 ispirata alla console di nuova generazione.

Si trova in vendita ancora oggi – a 111 euro sul sito ufficiale – la prima scarpa Pg 2.5 con un colore predominante grigio spezzato dal logo Nike giallo e il nome del cestista americano dei Los Angeles Clippers sul retro. Con uno sguardo più approfondito si potevano notare il logo originale PlayStation sulla linguetta esterna e i piccoli simboli dei pulsanti del controller sullo strap. Stesso discorso anche per il modello successivo ispirato al controller DualShock 4, con riferimenti non subito visibili per quelli che si potevano considerare come omaggi, più che vere e proprie collaborazioni.

La nuova versione, invece, mette in chiaro le carte sin dal nome, Pg5 x Ps5 proseguendo con una tomaia che è tutto un riferimento alla console Sony di nuova generazione. Si può scegliere la scarpa nella colorazione bianca oppure azzurra, ossia rispettivamente la sfumatura predominante della scocca dell’ultima Playstation e la nuance tipica delle illuminazioni led. Non poteva mancare il nero, presente negli inserti.

Non mancano, anche in questo caso, i loghi di Nike e di Paul George, che però passano dall’essere protagonisti al ruolo di comprimari, lasciando spazio alla scritta Ps5 bella evidente sul retro e sulla linguetta destra. Rispetto alla prima edizione, la seconda ha linee leggermente più classiche, ma di certo non è una calzatura pensata per la vita di tutti i giorni.

(Foto: @LaceupHK Instagram)Più semplice che diventi un pezzo da collezione da conservare e esibire. Il prezzo non sarà proibitivo visto che rimarrà di 110 euro circa secondo le previsioni, tuttavia – proprio come per la Ps5 – non sarà affatto semplice assicurarsi un esemplare quando la linea debutterà a maggio.

