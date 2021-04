La console per giocare sul televisore con i titoli Android

29 Aprile 2021 – 18:24

Ci sono tanti videogiochi per smartphone, gratuiti e non, che gli appassionati vorrebbero provare sul televisore, così da migliorare l’esperienza di gioco. E se le opzioni non mancano, AnyConsole propone una “possibilità unica”, eliminando la latenza che gli stessi sviluppatori della console considerano il limite comune dei vari Apple Airplay, Chromecast e smart tv. Per superare l’ostacolo hanno sviluppato e brevettato la tecnologia Electrical Spine Mirroring, con l’immediato accesso ai titoli desiderati e fluidità da vera console. Tempi a parte, un altro dettaglio rilevante sta nel supporto integrato, che nel caso di AnyConsole alterna controller (da acquistare a parte, a 24 euro), mouse e tastiera, invece dei piccoli tasti virtuali dello smartphone.

Compatibile con tutti i dispositivi Android (e solo quelli), la console sfrutta una intelligenza artificiale per imparare come si muovono le dita sul telefono e simulare le stesse azioni, mentre la tecnologia AnyPNP permette di iniziare a giocare sullo smartphone e proseguire sul televisore. Con due altoparlanti da 8 watt ciascuno, supporta la risoluzione 4K ed è compatibile con Alexa e Assistente Google per impostare a voce la playlist che si vuole ascoltare. AnyConsole si può prenotare qui al costo di circa 85 euro, con consegne in programma dal prossimo agosto.

The post La console per giocare sul televisore con i titoli Android appeared first on Wired.

Fonte: Wired