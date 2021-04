Ingenuity: quarto volo per superare i limiti

29 April 2021 – 10:39

Gli ingegneri della NASA sono pronti per il quarto volo marziano di Ingenuity programmato per le 16:12 ora italiana di oggi.

The post Ingenuity: quarto volo per superare i limiti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico