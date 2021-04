In vendita a 250mila euro la Wii d’oro per la Regina Elisabetta

29 Aprile 2021 – 18:25

(Foto: Consolevariation.com)È comparsa su eBay un’asta molto particolare con protagonista una console Nintendo Wii e relativo telecomando controller Wiimote interamente placcati d’oro. La richiesta è di 300mila dollari ossia circa 250mila euro per un’edizione unica e preziosissima che era stata commissionata dallo sviluppatore Thq nientemeno che per la Regina Elisabetta.

La storia di questo pezzo da collezione parte nel maggio 2009 quando la casa di produzione Thq affermò di aver consegnato a Buckingham Palace una Nintendo Wii placcata d’oro a 24 carati destinata a Sua Maestà. Il regalo non era fine a se stesso, quanto un’idea promozionale per il lancio dell’allora nuovo titolo Big Family Games, una raccolta di mini giochi pensati per tutta la famiglia, anche reale.

L’obiettivo di far parlare del gioco si poteva considerare raggiunto visto che la notizia era uscita in tutto il mondo. Ma non era chiaro se la Regina avesse davvero ricevuto lo speciale pacco: come è facile immaginare, la realtà è che la Wii dorata non ha mai fatto ingresso nei salotti dei Windsor. A raccontarlo due anni fa è stato un video investigativo di Chris Bratt del canale YouTube chiamato People Make Games che ha scoperto che l’edizione speciale risultava finita nelle mani del collezionista Donny Fillerup del portale dedicato Consolevariations.com.



E infatti è proprio Fillerup ad aver organizzato l’asta su eBay con la motivazione di volere finalmente acquistare una casa di proprietà: “La mia famiglia non è mai stata benestante, i soldi sono sempre stati necessari – ha spiegato sul portale di collezionismo – Non avrei mai voluto venderla; tuttavia, sono sempre stato curioso di quanto qualcuno avrebbe potuto spendere per assicurarla“.

Per il momento l’asta risulta ancora online, dato che nessuno ha offerto la somma massima per portarsela subito a casa. Secondo i dati diffusi nella descrizione dell’oggetto in vendita, la console è ferma al firmware 3.2E – che non è l’ultimo rilasciato – ed è salvato il nome utente Thq. Sembra che il Wiimote presenti alcuni segni di usura sul fondo, che dovrebbero lasciar intendere che la console sia stata utilizzata – da mani non regali – per un breve periodo.

Per la cronaca, nonostante il prezzo importante, viene curiosamente richiesto il pagamento di un dollaro (83 centesimi di euro) per la spedizione internazionale.



The post In vendita a 250mila euro la Wii d’oro per la Regina Elisabetta appeared first on Wired.

Fonte: Wired