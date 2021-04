Il ritorno dei Mii su Nintendo Switch

29 Aprile 2021 – 18:24

(Foto: Miitopia)Gli avatar personalizzabili Mii hanno scritto la storia di Nintendo sin dal loro fortunato debutto nel 2006 per la console Wii e dopo quindici anni dalla loro prima apparizione sono pronti a sbarcare per la prima volta anche su Switch con la divertente avventura Miitropia.

Dall’editor del Canale Mii su Nintendo Wii fino al Centro di Creazione della successiva console Wii U o delle portatili DS e 3DS, i Mii hanno contribuito attivamente al successo dei prodotti Nintendo tra il pubblico più casual. Merito di una personalizzazione semplice e efficace in stile cartoon delle sembianze per creare propri alias, sosia di personaggi famosi o curiose creature. Oltre 150 i giochi dove poterli utilizzare da Wii Sports e Wii Fit fino a Mario Kart Wii, Super Smash Bros. e la versione Ultimate. E, da oggi, anche su Miitopia.



Collegando due generazioni di giocatori, Miitopia riporta l’editor di volto, corpo e accessori dell’avatar su Switch con un gioco di avventura dalla trama singolare. Il cattivo della storia è il Duca del Male, che ha rubato i volti di tutti gli abitanti della città di Miitopia incluso anche il re. Il giocatore dovrà recuperare tutti i volti e riportare pace e equilibrio.

Si potranno creare a proprio piacimento i volti sia degli amici sia dei nemici e si potrà gestire il proprio Mii protagonista per lanciare incantesimi, curare gli alleati o lottare. Tuttavia, non si avrà controllo sugli altri personaggi, che avranno un comportamento spesso imprevedibile, solo in parte influenzato dalle azioni di gioco e da come si fanno interagire tra loro per esempio invitandoli a bere alla locanda.

(Foto: Nintendo)Si potranno creare squadre di personaggi divise per classi o caratteristiche: il mix andrà a influenzare il comportamento durante la battaglia.

È possibile da subito scaricare la demo gratuita dall’eShop di Nintendo con la disponibilità del gioco completo dal prossimo 21 maggio al prezzo di 49,99 euro.

