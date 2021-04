Garante sul caso Grillo: diffusione video illecita

29 April 2021 – 9:51

L’autorità competente in materia di privacy avvisa: la diffusione del filmato oggetto del procedimento giudiziario è considerata un reato punibile.

The post Garante sul caso Grillo: diffusione video illecita appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico