Facebook ha lasciato reclamizzare fumo e gioco d’azzardo a utenti minorenni

29 Aprile 2021 – 18:06

(elaborazione grafica dell’autore)Gli algoritmi di Facebook hanno approvato annunci pubblicitari inerenti a contenuti di gioco d’azzardo, fumo e diete pericolose, indicandoli come adatti per utenti nella fascia d’età 13-17 anni. Reset Australia, sezione australiana dell’iniziativa globale che lavora per contrastare le minacce digitali alla democrazia, ha creato una finta pagina Facebook, Ozzie News Network, con lo scopo di esplorare le opzioni pubblicitarie offerte dal social network. Il risultato dell’indagine condotta dal gruppo ha dimostrato come con soli 3 dollari australiani (poco meno di 2 euro, al cambio attuale) è possibile creare annunci pubblicitari mirati che si affidano agli algoritmi di profilazione usati dal colosso di Menlo Park per consegnare pubblicità mirate anche a utenti minorenni.

Facebook ha affermato di essere intervenuto prima che Reset Australia pubblicasse il suo report, ma è interessante notare come gli algoritmi del social network abbiano approvato diverse ad destinate a un pubblico di minorenni nonostante il loro contenuto riservato a persone della maggiore età. Un portavoce di Facebook ha sottolineato a Bbc che “mantenere i giovani al sicuro su Facebook e Instagram è fondamentale […][…] Disponiamo di misure importanti, compresi sistemi automatizzati e revisori in carne e ossa”.

Nonostante le stringenti regole di Facebook che limitano le pubblicità di alcolici ai minori e agli strumenti in mano alle aziende per imporre una limitazione delle età del pubblico che può accedere ai contenuti pubblicati, Reset Australia è riuscita a far visualizzare i post sponsorizzati riguardanti cocktail a 52mila adolescenti e le pubblicità di una sigaretta elettronica a oltre mille adolescenti che l’algoritmo aveva identificato come possibili interessati allo svapo.

Il report mostra che in totale, la piattaforma Ads Manager di Facebook ha offerto l’accesso a circa 740mila adolescenti australiani identificandone altri 14mila come interessati al gioco d’azzardo e altri alla perdita di peso estrema e agli appuntamenti online. Come Facebook ha spiegato, questi problemi ora sono stati risolti: non è dato sapere però quanti e quali danni abbiano fatto prima di venire intercettati e sanati.

