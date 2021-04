5 browser alternativi per gli smartphone Android

29 Aprile 2021 – 18:04

Quali sono i migliori browser alternativi per Android sui quali puntare se ci cercano funzionalità specifiche o particolari? Spesso i software meno noti riservano molte più sorprese di quelli più popolari, come vi abbiamo già raccontato per esempio con quelli per videochiamate sicure. Ecco cinque app per navigare da Android da scegliere in alternativa a Chrome (oppure Firefox, Edge o Opera) o a quello proprietario del produttore già caricato a bordo. Tutti i download sono gratuiti.

Vivaldi

(Foto: Vivaldi)Vivaldi è un browser basato su Chromium nato appena due anni fa, che però ha raccolto molta attenzione per aggiornamenti costanti e interessanti. L’ultima versione (3.8) mette sul piatto il blocco dei noiosi messaggi di accettazione dei cookies, per una navigazione più fluida e veloce. Tra le altre funzioni c’è il blocco delle pubblicità e tracciamenti, screenshot rapidi a piena pagina e possibilità di prendere appunti mentre si naviga.

DuckDuckGo Privacy Browser

(Foto: DuckDuckGo Privacy Browser)Per chi vuole la massima privacy, DuckDuckGo Privacy Browser può essere la scelta giusta perché tra le varie fondamenta ci sono un indicatore di quanto il sito che si sta aprendo sia sicuro (con voti da A a F), sistema che forza i siti ad aprirsi in https e un pulsante a forma di fiamma che in un colpo chiude tutte le tab e cancella tutti i dati di navigazione.

Brave Browser

(Foto: Brave)Altro browser dedicato a una navigazione snella, veloce e sicura, Brave integra un blocco annunci di terze parti, si assicura di non accedere a pagine con malware e fastidiosi pop-up. Ci sono diverse chicche come la possibilità di rinominare i file da scaricare e la ricompensa con criptomoneta Bat se si visualizzano alcuni annunci.

Tor Browser

(Foto: Tor)Il ben noto servizio di comunicazione anonima per Internet Tor ha anche un browser per Android che bypassa blocchi su siti imposti per esempio dal provider o dalla propria posizione e rende tutti gli utenti “uguali” dunque difficili da essere riconosciuti dai sistemi che capriscono i dati.

Ecosia



Infine Ecosia, il browser per i più green di tutti perché dona l’80% dei ricavi ad associazioni che piantano alberi. Anche questo software è basato su Chromium e include tutto ciò che serve dalle tab multiple ai preferiti, dalla navigazione anonima alla gestione dei download.

The post 5 browser alternativi per gli smartphone Android appeared first on Wired.

Fonte: Wired