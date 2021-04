Una mappa per capire come saranno ripartiti i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza

28 Aprile 2021 – 9:04

Il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi (foto: Palazzo Chigi)Il governo ha trasmesso al parlamento il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ovvero quel documento che dettaglia come saranno spesi i 191,5 miliardi di euro che l’Italia riceverà dalla Commissione europea per sostenere la ripresa dopo la pandemia, più 30,6 miliardi del Piano complementare, 26 miliardi per la realizzazione di opere specifiche e 15,5 miliardi del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per un totale di circa 248 miliardi di euro da utilizzare in cinque anni.. Un documento di 273 pagine che racconta come l’esecutivo immagina di trasformare il nostro paese, suddiviso secondo sei tematiche principali, chiamate missioni.

Ovvero digitalizzazione, transizione ecologica, infrastrutture, istruzione, coesione e salute. Queste a loro volta si articolano in diverse componenti, che si articolano a loro volta in ambiti di intervento che diventano infine aree di investimento. Per aiutare il lettore ad orientarsi all’interno di questo documento, Wired ha costruito una treemap.

Basta cliccare sul bordo esterno più scuro per espandere il livello successivo e navigare così il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un successivo clic sulla freccia in alto a destra permetterà di ritornare al livello precedente. Come si può notare dal grafico, la voce più consistente riguarda la transizione ecologica, che riceverà investimenti per 59,34 miliardi.

Seguono la digitalizzazione con 40,73 e l’istruzione e la ricerca con 30,87. Quindi le infrastrutture con 25,13 miliardi di euro, la coesione e inclusione con 19,81 e la salute con 15,62. Investimenti che, ovviamente, avranno un impatto anche a livello occupazionale.

In particolare, il piano nazionale di ripartenza e resilienza prevede un incremento sia dell’occupazione femminile che di quella giovanile. Due indicatori che vedono il nostro paese ben al di sotto della media europea. Il documento stima nel 4% l’incremento al 2026 dell’occupazione delle donne e nel 3,3% l’aumento di quella dei giovani.

Il Parlamento ha già iniziato l’esame del documento e la Camera ha dato il suo via libera con 442 voti a favore. L’esame dovrà esaurirsi nel giro di pochi giorni, visto che la Commissione europea si aspetta di ricevere il Pnrr entro il prossimo 30 aprile. Sulla scelta di allocare le risorse vi sono critiche da varie parti al governo, per esempio per gli scarsi fondi allocati sulla ricerca e la totale dimenticanza del piano Amaldi (per portare entro il 2026 all’1,1% del pil la quota di fondi destinati alla ricerca). Tra le ultime voci critiche, quella dell’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale: “Leggiamo con sconcerto e delusione che nella versione del Pnrr è stata depennata la tematica dell’intelligenza artificiale dall’insieme di centri nazionali indicati nell’investimento 1.4“, al primo posto in quella lista fino alla versione circolata il 24 aprile. “È curioso che l’Ai sia citata come tecnica da utilizzare in vari punti del piano, ma non si investa nel suo sviluppo e nella sua diffusione. Si corre il rischio che il suo utilizzo sia affidato a improvvisazione e senza adeguati approfondimenti sul suo funzionamento e sui suoi limiti“, denuncia l’associazione, che chiede di emendare la voce.

