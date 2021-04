Orizzonte Europa: 96 miliardi per PMI e ricerca

28 Aprile 2021 – 16:49

Il Parlamento europeo ha approvato il programma Orizzonte Europa che prevede finanziamenti per quasi 96 miliardi di euro.

