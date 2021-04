Microsoft Office, addio al Calibri: font cercasi

28 April 2021 – 16:34

Microsoft lancia 5 nuovi font tra i quali sarà scelto il nuovo font standard di Office che dal 2022 sostituirà l’attuale Calibri: eccoli.

