Il Napoli sarà un’esclusiva di eFootball PES (e non sarà in FIFA 23)

28 Aprile 2021 – 14:29

Quello tra Konami e l’SS Calcio Napoli è un accordo previsto per essere duraturo, che garantirà numerosi diritti di commercializzazione. Entrerà in vigore per la stagione calcistica 2021/22, ma sarà tuttavia con l’avvio della stagione 2022/23 che eFootball PES sarà l’unico titolo di simulazione calcistica ad avere una riproduzione del Napoli totalmente su licenza.

Fonte: Fanpage Tech