C’è il trailer di Luca, il nuovo film “italiano” di Pixar

28 Aprile 2021 – 18:05

https://www.youtube.com/watch?v=ndwH42k8U70

Sulle note de Il gatto e la volpe di Edorado Bennato è stato diffuso il primo trailer ufficiale completo di Luca, nuovo film d’animazione Pixar in arrivo quest’estate. La canzone non è stata scelta a caso, visto che la clip di anticipazione rivela qualche dettaglio in più sulla trama, che vede due creature marine, Luca Paguro e Alberto Scorfano, avventurarsi sulla terraferma, nonostante le raccomandazioni e le reprimende di mamma Daniela. In particolare, è Alberto a spingere l’amico Luca a vincere i timori e a visitare con lui la vicina città di Portorosso sulla riviera ligure. I due, infatti, appena fuori dall’acqua assumono sembianze del tutto umane.

Affascinati dalle meraviglie che scoprono (una Vespa fiammante, i gelati e il calcio), i ragazzi devono fare attenzione a non combinare troppi guai. Per fortuna arriva in loro soccorso un’intrepida e “svitata” ragazzina di nome Giulia Marcovaldo, con un padre pescatore che uccide “qualsiasi cosa nuoti”. A Luca e ad Alberto tocca, dunque, non rivelare la loro natura e stare alla larga da qualsiasi fonte d’acqua. Fra un’avventura e l’altra realizzano che esiste un modo di vivere pieno di sole, divertimento, amicizia.

È il regista Enrico Casarosa, genovese di nascita, a commentare l’utilizzo della colonna sonora di Bennato, con la quale è cresciuto: “È un brano degli anni ’70, quindi di un periodo successivo rispetto al periodo in cui è ambientato il film (fine ’50 – inizio ’60). Sono, però, felice di aver fatto questa eccezione, perché è una canzone che mi ha sempre trasmesso il senso dello stare insieme, dell’amicizia”, ha detto, aggiungendo anche che si tratta di un piccolo omaggio alla storia di Pinocchio, a sua volta un bambino che si trasforma. Previsto inizialmente nelle sale, Luca seguirà invece la scia del successo già sperimentato con Soul e debutterà il 18 giugno sullo streaming Disney+, senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo dell’abbonamento.

