20 euro di sconto sulla stampante HP ENVY Pro 6432

28 Aprile 2021 – 19:49

Una stampante multifunzione con supporto alla trasmissione dei documenti in modalità wireless, anche dallo smartphone: HP ENVY Pro 6432 è in offerta.

The post 20 euro di sconto sulla stampante HP ENVY Pro 6432 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico