MioDottore Beta, gestionale per la Medicina Generale

27 Aprile 2021 – 19:49

MioDottore ha annunciato una nuova piattaforma riservata ai medici di medicina generale per gestire in modo efficiente il contatto con i pazienti.

The post MioDottore Beta, gestionale per la Medicina Generale appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico