Lo speaker bluetooth che pulsa a ritmo di musica

27 April 2021 – 11:57

Di norma si apprezza per la qualità del suono che riproduce, ma l’altoparlante bluetooth con il ferrofluido che balla ideato dal designer Dakd Jung è l’eccezione alla regola e si lascia anche guardare per la sua particolarità. Rinchiuso in una sorta di cubo bianco, spicca il cerchio di vetro illuminato al centro, al cui interno è racchiuso il ferrofluido, liquido che si polarizza in reazione a un campo magnetico, che si muove nelle varie direzioni assumendo forme diverse in relazione all’audio diffuso. Replicando in sostanza le mosse di un ballerino.

Più delle parole, il video qui sopra rende bene l’idea, tenendo presente che per arrivare al risultato finale l’artista coreano ha integrato un piccolo amplificatore e un rivestimento per la parte interna del vetro, affinché quest’ultimo non attirasse verso il bordo il ferrofluido, materiale creato negli anni Sessanta dalla Nasa per controllare il liquido in condizioni di spazio a gravità zero. Forte dei consensi e interessi ricevuti per il suo concept, Jung ha deciso di continuare lo sviluppo dello speaker con la speranza di metterlo in commercio entro il prossimo anno.

