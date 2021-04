Lo smartphone dedicato agli appassionati Bmw

27 Aprile 2021 – 18:44

(Foto: Iqoo)Un nuovo smartphone versione speciale fa capolino dall’Asia e si dedica agli appassionati di uno dei brand storici del mondo automotive come Bmw: Iqoo 7 Legend si presenta in India con un retro bianco con livrea rosso-nero-blu che riprende le sfumature iconiche della divisione sportiva Bmw M Motorsports e una serie di contenuti esclusivi caricati in memoria. Inoltre, proprio come una fuoriserie della casa con sede a Monaco di Baviera, sotto la scocca si nascondono tanti cavalli e una primizia da record.

Iqoo è un sub-brand di proprietà del colosso cinese Vivo che punta sui mercati emergenti con smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Oltre alla versione standard Iqoo 7 è stata svelata anche la variante più muscolosa chiamata Legend che si differenzia per specifiche più spinte e la personalizzazione in collaborazione con la divisione sportiva della società tedesca, Bmw M Motorsports (o M GmbH).



La scheda tecnica di Iqoo 7 Legend è di alto profilo grazie alla presenza del chip Snapdragon 888 con modulo 5G, fino a 12 gb di ram e 256 gb di memoria interna (entrambi di tipo veloce), display da 6,62 pollici di tipo oled a risoluzione full hd+, con frequenza 120 Hz per il gaming e con certificazione hdr10+ e batteria da 4000 mAh con ricarica rapida a ben 66 watt.

La fotocamera posteriore è tripla con sensore principale da 48 megapixel accompagnato da grandangolo e tele, entrambi da 13 megapixel; la selfie camera è da 16 megapixel. Completano il quadro un doppio speaker, motore di vibrazione evoluto sempre per il gaming e scanner impronte sotto allo schermo. La chicca è data dalla più grande camera a vapore mai vista a bordo di uno smartphone, per un’efficiente dissipazione del calore interno generato soprattutto da processore e scheda grafica.

Gli ottimi prezzi partono da 39900 rupie ovvero 445 euro circa per la versione da 8 gb e 128 gb fino a 43990 rupie ovvero 490 euro per la versione massima da 12 gb ram e 256 gb interni. Non ci sono informazioni su un’eventuale disponibilità al di fuori del territorio indiano, ma è possibile che il modello possa entrare nel circuito di importazione attraverso siti dedicati, naturalmente a prezzo maggiorato.

