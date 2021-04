Le 5 novità meno note (ma utilissime) di iOs 14.5

27 April 2021 – 11:53

(Foto: Apple)Sono tante e importanti le novità che Apple ha introdotto con il nuovo aggiornamento iOs 14.5, ma come al solito ci sono funzioni meno pubblicizzate ed evidenti che però possono tornare molto utili nella vita quotidiana. Ne abbiamo scelte cinque tra quelle più interessanti.

Con Siri è ora possibile chiamare velocemente i cinque contatti di emergenza salvati in memoria. Basta infatti pronunciare la frase “Siri, chiama i miei contatti d’emergenza” così da avviare la telefonata automatica (si hanno tre secondi per annullare). Prima si doveva per forza passare dal tasto on/off e dal pulsante virtuale sul display. Per salvare contatti d’emergenza seguire il percorso Impostazioni > Sos Emergenze > Contatti d’emergenza su Salute > Modifica.

Piccola, ma utile, novità su Note e più specificamente sulla lista di cose da fare: ora si possono ordinare (dal tasto coi tre puntini) per scadenza, data, priorità oppure nome. In più, si possono stampare le liste facilmente tramite AirPrint.

L’app nativa di traduzione di iOs aggiunge un utile nuovo comando per rallentare la riproduzione vocale della parola appena tradotta. Basta tenere premuto sull’icona play a triangolo per un istante e scegliere la velocità desiderata.

(Foto: Slashgear.com)L’app Mappe si ispira a Waze e consente ora agli automobilisti di segnalare la posizione di eventuali incidenti, elementi di pericolo, ma anche postazioni di controlli della velocità così da arricchire le informazioni in tempo reale per tutto il network. Come funziona? Con uno swipe verso l’alto dalla posizione attuale, indicando tutti i dettagli.

I benefici dell’update riguardano anche alcune app. Con Spotify vengono infatti introdotti gli swipe per opzioni rapide sui brani: verso destra si può aggiungere al volo una canzone alla propria libreria, verso sinistra si può cancellare o scaricare. Inoltre, si possono condividere velocemente citazioni dai testi tenendo premuto e scegliendo la destinazione.

Per tutte le novità principali di iOs 14.5 ecco il nostro approfondimento dedicato. Come al solito è possibile procedere con l’update dopo aver fatto il pieno della batteria lasciandola collegata alla corrente, eseguito un backup completo dei dati in memoria e verificato di avere abbastanza spazio disponibile (circa 4,56 gb).

(Foto: Apple)Si può procedere cliccando sul link che si riceve dalla notifica di disponibilità update oppure da Impostazioni > Aggiornamento Software.. Oltre a iOs 14.5, Apple ha anche aggiornato iPadOS 14.5, macOS 11.3 Big Sur, tvOS 14.5, watchOS 7.4 e HomePod OS 14.5.

