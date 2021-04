Il nuovo tablet Fire Hd 10 di Amazon

27 Aprile 2021 – 18:04

(Foto: Amazon)Si chiama ancora Amazon Fire Hd 10, ma in realtà la risoluzione del display del rinnovato tablet di punta del gigante dell’ecommerce si spinge fino all’alta definizione del full hd. Dotato di un buon processore octa-core e accompagnato da una memoria interna espandibile, si può già ordinare con spedizioni attese fra un mese, alla fine di maggio.

Il display full hd da 10,1” (25,6 cm) a risoluzione 1920 x 1200 pixel è la grande novità del nuovo modello di Fire Hd 10 che si presenta con il design classico dei modelli precedenti caratterizzato da un bordo non proprio sottilissimo e una scocca in plastica in parte riciclata. Amazon ha specificato come il dispositivo sia piuttosto solido e resistente alle cadute, fino a 1,7 volte più del recente iPad da 10,2 pollici. Lo schermo è realizzato in vetro di silicato d’alluminio rinforzato

Il tablet di 11esima generazione di Amazon è governato da un processore octa-core da 2 GHz con 3 gb di ram e una memoria interna da 32 o 64 gb espandibile via microsd fino a 1 tb ulteriore. La batteria certificata Energy Star si ricarica via usb 2.0 type-c e promette un’autonomia da 12 ore. Ci sono due pulsanti integrati, audio Dolby Atmos, pulsanti per volume e on/off, jack da 3,5 mm per cuffiette e una doppia fotocamera hd da 2 megapixel sul fronte e da 5 megapixel sul retro.

(Foto: Amazon)Come sempre l’interfaccia è quella proprietaria Fire Os basata su Android con accesso al market di Amazon e ai servizi di casa come Prime Video o Amazon Music. Tra le app non compatibili ci sono Audible, Tim Vision, Mediaset Play, Sky Go, RaiPlay e Now. Tra gli accessori ci sono la tastiera staccabile e le custodie-stand nei colori nero, lavanda, denim e verde oliva.

Infine, i prezzi. Sono due i modelli ovvero con o senza pubblicità (che appare sul salvaschermo), ognuno con due configurazioni da 32 o 64 gb di spazio di archiviazione interno. Fire Hd 10 da 32 gb costa 149,99 euro con pubblicità e 164,99 euro senza, la versione da 64 gb costa 189,99 euro con pubblicità e 204,99 euro senza. Gli ordini sono già aperti, le spedizioni – naturalmente gratis con Prime – partiranno dal prossimo 26 maggio.

