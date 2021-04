I nuovi iMac M1 colorati sono già su Amazon

27 Aprile 2021 – 13:49

Online su Amazon le schede dei primi iMac colorati con processore Apple M1, da inserire tra i preferiti: vendite al via nei prossimi giorni.

The post I nuovi iMac M1 colorati sono già su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico