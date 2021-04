Galaxy Book Go: possibili specifiche e prezzo

27 Aprile 2021 – 13:49

Il Galaxy Book Go, atteso per domani, dovrebbe avere uno schermo da 14 pollici, processore Snapdragon 7c, 4 GB di RAM, 128 GB di storage e modem LTE.

