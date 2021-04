Chrome 90 si aggiorna e risolve nove vulnerabilità

27 Aprile 2021 – 13:50

Aggiornamento disponibile per Chrome: il team di Google al lavoro sul browser ha risolto nove vulnerabilità, installare l’update appena possibile.

Fonte: Punto Informatico