C’è un progetto per tenere aperte le scuole durante l’estate

27 Aprile 2021 – 18:04

(Foto: Nicolò Campo/Sipa Usa)Quest’anno le scuole potrebbero restare aperte durante i mesi estivi, per consentire attività di recupero. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sta preparando un piano per organizzare il lavoro in classe da giugno a settembre e ci si aspetta che venga pubblicato a breve.

Partiamo dai fondi per tenere aperte le scuole anche nei mesi di vacanza. All’interno del cosiddetto decreto Sostegni sono stati stanziati 150 milioni di euro per “agevolare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline” e soprattutto “la promozione di attività per il recupero della socialità”.

È su questo ultimo punto che il ministero sta incentrando il piano di riapertura estiva. Secondo quanto riportato da Orizzonte scuola, il progetto potrebbe strutturarsi in un primo modulo, a giugno, incentrato sul recupero degli apprendimenti e in una seconda parte di attività, tra luglio e agosto, basata sulla socializzazione e sulle attività ricreative. Mentre a settembre si attiveranno i corsi di recupero per eventuali debiti formativi. Quest’anno non ci sarà una promozione automatica per tutti come nel 2020, ma sarà ripristinata la bocciatura in caso di gravi insufficienze.

L’attuazione del piano prevede il coinvolgimento di docenti volontari, che riceveranno uno stipendio extra, e di figure professionali esterne come esperti in pedagogia o in altri settori, in grado di coinvolgere studenti e studentesse in attività ludiche e socializzanti.

Oltre ai 150 milioni del decreto sostegni, le scuole potranno usare i circa 320 milioni di euro in fondi europei contenuti nel Programma operativo nazionale (Pon) della scuola 40 milioni dai finanziamenti per il contrasto delle povertà educative. I 150 milioni del dl sostegni saranno distribuiti attraverso un decreto del ministero, sulla base del numero di alunni, per una media di circa 18mila euro per scuola.

Sul sito www.istruzione.it/pianoestate ci sarà un bando dedicato da 320 milioni, utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali. Le scuole potranno fare domanda fino al 21 maggio prossimo. I fondi, di cui circa il 70% è destinato alle regioni del Sud, potranno essere spesi sino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, nella logica di un piano di trasformazione che partirà dall’estate e proseguirà durante il prossimo anno scolastico. Le risorse Pon saranno disponibili anche per le scuole paritarie (che svolgono il servizio con modalità non commerciali) e per i Cpia (Centri per l’istruzione degli adulti).

All’interno della piattaforma help desk amministrativo contabile sarà realizzata una sezione per fornire assistenza nella programmazione, gestione e rendicontazione delle attività estive: un servizio gratuito (al numero 800 903 080) dedicato ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali ed amministrativi e agli assistenti amministrativi. Il ministero metterà poi a disposizione delle scuole uno strumento per rendere trasparente il crowdfunding attraverso la piattaforma Idearium, che supporterà gli istituti nell’eventuale ulteriore ricerca di risorse da parte di sostenitori privati, aziende ed altri enti collettivi per finanziare il “Piano Estate”.

In collaborazione con l’Indire, sarà avviato un progetto di accompagnamento, anche nella progettazione e nel reperimento delle risorse, a favore di quelle scuole che presentano più elevati tassi di dispersione e maggiori difficoltà di contesto. Sempre Indire metterà a disposizione una biblioteca digitale con esperienze di metodologie didattiche innovative. Sul sito del Ministero è prevista una sezione dedicata al piano Estate (www.istruzione.it/pianoestate), dove trovare tutte le iniziative di finanziamento messe a disposizione delle istituzioni scolastiche e le informazioni utili per studenti e famiglie.

