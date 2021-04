Apple, sanzione in arrivo dell’antitrust europea

27 Aprile 2021 – 13:50

Margrethe Vestager sta per emettere una sentenza punitiva nei confronti di Apple al termine delle indagini avviate dopo le accuse di Spotify.

The post Apple, sanzione in arrivo dell’antitrust europea appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico