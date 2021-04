WhatsApp manda l’ultimatum agli utenti: le nuove regole vanno accettate entro il 15 maggio

26 April 2021 – 16:56

WABetaInfo ha segnalato l’invio di un’altra ondata di notifiche relative all’aggiornamento dei termini di utilizzo di WhatsApp. Il contenuto è lo stesso delle notifiche che circolano ormai da mesi, ma la data prevista per l’entrata in vigore delle nuove regole è ormai vicina; chi non le accetta dovrà smettere di usare l’app.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech