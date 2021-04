Telegram si aggiorna: novità anche per i pagamenti

26 Aprile 2021 – 19:49

Disponibile l’aggiornamento di Telegram: le novità introdotte riguardano pagamenti, chat vocali programmate e miglioramenti per le versioni Web.

The post Telegram si aggiorna: novità anche per i pagamenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico