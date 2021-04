PewDiePie ora è terzo su YouTube per numero di iscritti: lo ha superato un canale per bambini

26 Aprile 2021 – 17:29

Dopo aver dovuto cedere il passo all'etichetta discografica indiana T-Series, il trentunenne svedese idolo di mezza generazione di internauti è stato superato per numero di iscritti anche da Cocomelon, marchio anglo-statunitense di video per bambini specializzato in filastrocche musicate che ha toccato quota 110 milioni di iscritti.



Fonte: Fanpage Tech