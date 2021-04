Oscar 2021, i migliori e i peggiori momenti della serata

26 April 2021 – 11:15

(Foto: Getty Images)Nessun giudizio può essere troppo rigido nei confronti degli Oscar 2021: il mondo è esploso nell’ultimo anno a causa del coronavirus, il settore del cinema, di conseguenza, ha vissuto mesi di grande difficoltà, e anche i premi dell’Academy di Hollywood si son dovuti rivoluzionare. Ricapitoliamo: da una parte, questa 93esima edizione ha assegnato riconoscimenti importanti, che hanno premiato bei film e hanno dato valore alla diversità di voci e visioni; dall’altra, però, è stata anche una serata in cui ha dominato un’atmosfera di pacata rassegnazione e di normalità un po’ forzata. Qui le (poche) sorprese, giusto due, e i grandi momenti no:

1. Il ballo di Glenn Close

Glenn Close, everyone! #Oscars pic.twitter.com/akwOxvRS6s

— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

Sembra quasi paradossale che un’attrice dal talento incomparabile come Glenn Close sia rimasta ancora a bocca asciutta: al pari di Peter O’Toole, è stata nominata otto volte e non ha mai vinto, nemmeno quest’anno con la sua candidatura come Miglior attrice non protagonista in Elegia americana. Ma, come tutte le grandi star che si rispettino, è riuscita comunque a essere l’anima di uno dei (rari) momenti godibili della cerimonia. A un certo punto della serata, infatti l’attore e comico Lil Rel Howery e il musicista Questlove hanno animato un quiz musicale “alla Sarabanda” coinvolgendo i presenti: non solo Glenn Close si è distinta riconoscendo la canzone Da Butt di Spike Lee, ma si è anche lanciata in una coreografia che ha messo al centro dell’attenzione, appunto, il suo fondoschiena.

2. La vittoria di Yuh-Jung Youn

https://www.youtube.com/watch?v=wrMxfLgb9CE

A sottrarre l’Oscar proprio a Glenn Close è stata Yuh-Jung Youn, Miglior attrice non protagonista per Minari e prima interprete coreana a vincere la statuetta. È salita sul palco, introdotta da Brad Pitt, che ha sbagliato a pronunciare il suo nome ma lei: “Stasera siete tutti perdonati”, e ha subito rubato la scena con il suo inglese impacciato e con l’ironia incontenibile: “Mister Pitt, finalmente ci incontriamo. Dov’era quando giravamo a Tulsa?”, gli ha chiesto riferendosi al fatto che il film è prodotto da Plan B, la casa di produzione dello stesso Pitt. Yuh-Jung Youn si è poi detta incredula di aver vinto di fronte a tali competitor: “Come ho potuto vincere rispetto a Glenn Close! Abbiamo vinto tutte, ognuna con il proprio film, ma io sono stata più fortunata. O forse è solo l’ospitalità americana nei confronti di una coreana”. In una serata in cui i momenti comici sono stati latitanti, questa è stata una ventata d’aria fresca.

3. Lo spettacolo? Non pervenuto

https://www.youtube.com/watch?v=xeig2aqpJTc

L’abbiamo detto, non bisognerebbe troppo infierire su una cerimonia comunque organizzata al meglio per sembrare normale in un’epoca lontana dall’ordinario. Eppure, pare che l’attenzione per i protocolli di sicurezza abbia assorbito gran parte della creatività, che in altre occasioni sarebbe stata destinata a movimentare maggiormente la serata. Questi Oscar, infatti, si sono sviluppati con una sequela quasi del tutto monotona di introduzioni verbose e discorsi troppo lunghi (sì, amici di My Octopus Friend, stiamo parlando a voi). Il monologo di apertura di Regina King è stato elegante e appassionato, ma rompere il ghiaccio con qualche risata è sempre stato vincente, a maggior ragione in una cerimonia per il resto molto seriosa. Infine, la musica: è davvero un peccato che le esibizioni siano state relegate tutte nel pre-show, comprese una fantastica esibizione da Húsavík, cittadina islandese che dà il titolo alla canzone candidata per il film Eurovision: The Story of Fire Saga, e – non dimentichiamolo – la performance in mondovisione della nostra Laura Pausini.

4. La lunga asettica lista dell’In Memoriam

Il momento peggiore? Quello dell’In Memoriam, il montaggio in cui si rende omaggio ai grandi professionisti del cinema scomparsi nell’anno precedente, è da sempre uno dei più delicati e difficili della cerimonia degli Oscar. Questa volta il risultato è stato particolarmente problematico. Non solo perché la mancanza della musica dal vivo ha reso tutto molto asettico, ma anche perché, forse per la quantità considerevole di attori e altri nomi del cinema morti negli scorsi mesi, la carrellata di immagini è parsa spesso frenetica, non dando il giusto risalto e il giusto pathos alle figure che ci hanno lasciato. A parte le grandi leggende quali Olivia de Havilland, Christopher Plummer, Sean Connery ed Ennio Morricone, così come attori che ci hanno lasciato troppo presto, ovvero Chadwick Boseman e Helen McCrory, tutti gli altri nomi si sono persi in un’unica grande lista. Molto sentita, però, la presentazione della clip da parte di Angela Bassett, la quale ha ricordato i tre milioni di vittime del Covid e tutti quelli che ogni giorno muoiono a causa di odio, ingiustizia, violenza e razzismo.

5. Il finale frettoloso



La memoria di Chadwick Boseman, tocca ammetterlo a malincuore, c’entra anche con uno degli altri momenti decisamente poco riusciti della serata, e fra l’altro uno dei più importanti: il finale. In una mossa eterodossa, e con il senno di poi controproducente, l’Academy ha infatti scelto di riorganizzare la scaletta, assegnando prima il premio al Miglior film (che di solito è tenuto per ultimo come momento clou) e poi quelli ai Migliori attori. Molti sostengono che la scelta fosse stata fatta prevedendo che il premio al Miglior attore sarebbe andato a Boseman stesso, coronando una stagione di numerosi riconoscimenti postumi e terminando la serata in maniera commovente. Eppure, così non è stato, visto che il premio è andato alla grandissima performance di Anthony Hopkins in The Father, il quale peraltro nemmeno era collegato da remoto per accettare il premio. L’intera serata degli Oscar, dunque, si è conclusa in maniera anticlimatica, con il presentatore-del-momento Joaquin Phoenix costretto ad accettare la statuetta al suo posto e la nottate che si conclude in modo frettoloso. Quasi da rivalutare lo scandalo delle buste del 2017, insomma.

