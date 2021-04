Neymar e gli altri: le 10 skin Fortnite più strane mai apparse nel gioco

26 Aprile 2021 – 18:04

Domani sarà disponibile l’attesa skin Fortnite dedicata a Neymar Jr. in occasione del debutto della versione 16.30 del popolare gioco multipiattaforma. Il costume basato sul calciatore carioca non avrà riferimenti alle sue squadre – il Paris Saint-Germain e il Brasile – ma anzi sarà molto più simile a una sorta di versione colorata di Black Panther della Marvel. Quali sono state le altre skin Fortnite più strane viste finora? Ne abbiamo scelte altre nove, tra quelle più insolite.

Manzo boss

(Foto: Epic-Games)Tornato nel gioco a inizio 2021 dopo la prima apparizione tre anni fa, il Manzo-Boss è un uomo con la testa a forma di cheesburger con linguaccia sporgente e un costume assemblato con pezzi di recupero.

Tute aerobica anni ’80

(Foto: Epic Games)Per celebrare gli anni ’80 e l’esplosione del fitness a casa, Fortnite ha rilasciato due skin nell’agosto del 2018 con Assassin Aerobic nella versione femminile e Mullet Marauder in quella maschile.

Fishstick

(Foto: Epic Games)Una delle skin più riprese nelle varie versioni è Fishstick ossia una carpa koi umanizzata dotata di mani e dita. Dal debutto nel 2018 è stata aggiornata più volte con diverse opzioni di personalizzazione.

Lil Whip

(Foto: Epic Games)Lil Whip è un inquietante uomo gelato con il corpo a forma di cono e la testa cremosa, tre dentoni sorridenti e occhi stilizzati. Veste anche un gilet rosso come il colore delle cuffie che indossa.

Meowscles

(Foto: Epic Games)Grande successo per Meowscles ossia il costume con corpo iper-palestrato e testa di gattino. La skin aveva peraltro differenti opzioni di personalizzazione che si sbloccavano portando a termine determinate sfide.

Peely Bone

(Foto: Epic Games)Peely era un costume a forma di banana piuttosto simpatico, ma per salire di livello sulla scala del costume più inquietante come non citare la sua versione horror Peely Bone, con metà della buccia spelata a rivelare lo scheletro sottostante. Era apparsa per la prima volta in occasione di Haloween 2019.

Tender Defender

(Foto: Epic Games)Molto carina la storia dietro il buffo Tender Defender, ovvero un pollo dall’espressione stralunata: il costume è stato infatti disegnato seguendo la personale interpretazione dell’altra skin Chicken Trooper da parte di un piccolo fan del gioco, di appena otto anni.

Le skin coniglio

(Foto: Epic Games)Altra skin che torna regolarmente nel gioco è quella con i costumi da coniglio con la versione femminile bianca e maschile rosa con tanto di ciabatte e grandi orecchie.

Il nano da giardino

(Foto: Epic Games)Infine, la skin ispirata ai nani da giardino con lo gnomo Grimbles con il suo bel cappello rosso, barba bianca e sorrisetto fisso sul volto rubicondo.



