L’India è stata travolta dai contagi da coronavirus

26 April 2021 – 11:20

Pazienti ricoverati per Covid-19 a Delhi. (Foto: Ishant Chauhan/IPA)In India una nuova variante di Covid-19 sta travolgendo il paese con un aumento record dei contagi e dei decessi. Da ormai quattro giorni i dati stanno registrando oltre 300mila casi e quasi 3000 morti giornalieri, ma le testate indiane temono che le cifre possano essere anche più alte. Ospedali e strutture sanitarie faticano a reggere il peso dei nuovi malati, anche a causa della carenza di ossigeno e farmaci, che ha portato le autorità del paese a chiedere aiuto alla comunità internazionale. Intanto in Italia il governo ha vietato l’ingresso nel paese a chi si trovava in India negli ultimi 14 giorni.

La situazione attuale

Dopo aver imposto uno dei lockdown più restrittivi in tutto il mondo, l’India ha cominciato a ritornare alla normalità, forte di un iniziale buon andamento delle vaccinazioni e di un numero contenuto di casi. Tuttavia, negli ultimi mesi, la riduzione delle misure di prevenzione anti-contagio autorizzate dal governo ha causato un’enorme insorgenza di nuovi casi, guidata da una nuova variante del coronavirus.

Attualmente l’India è il secondo paese al mondo più colpito da Covid-19, dopo gli Stati Uniti, con quasi i 17 milioni di contagi raggiunti, ma in questi giorni è al primo posto per infezioni giornaliere. Negli ospedali di New Delhi, riporta il New York Times, i medici denunciano una gravissima mancanza di ossigeno per poter trattare i pazienti, che ha portato alla morte di 20 persone nella sola giornata di sabato. Nella capitale indiana è stato quindi imposto un nuovo lockdown totale per questa settimana.

Il governo è stato accusato di non essere stato in grado di reagire adeguatamente a questa nuova ondata, in particolare per non aver imposto nuove misure preventive. Inoltre, anche se le autorità hanno provato a sostenere un’intensa campagna vaccinale, attualmente solo il 10% della popolazione ha ottenuto anche una unica dose di vaccino, nonostante l’India sia uno dei maggiori produttori mondiali. A causa della nuova ondata, il governo ha cominciato a trattenere gran parte delle dosi per l’utilizzo interno, cosa che potrebbe causare un rallentamento della distribuzione globale.

L’intervento internazionale

Unione europea, Regno Unito e Stati Uniti hanno già annunciato che interverranno in aiuto del gigante asiatico. Londra ha promesso ventilatori, bombole di ossigeno e macchinari in grado di estrarre l’ossigeno dall’aria e immagazzinarlo. La Commissione europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, uno strumento per accelerare l’invio di aiuti umanitari, e inviare medicinali e ossigeno. Mentre gli Stati Uniti interverranno inviando materie prime per produrre i vaccini, test ed equipaggiamenti protettivi, ma non invieranno nessuna delle 30 milioni di dosi di vaccini che hanno in surplus. Anche Google India ha promesso aiuti pari a 18 milioni di dollari per sostenere la campagna vaccinale, attraverso pubblicità e e materiale informativo, per convincere la popolazione, restia a fidarsi delle vaccinazioni, a ricevere le dosi.

In Italia, domenica 25 aprile, il ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato un ordinanza che vieta l’ingresso nel paese a chi si trovava in India negli ultimi 14 giorni. I residenti in Italia potranno rientrare con obbligo di tampone in partenza e in arrivo e quarantena.

Fonte: Wired