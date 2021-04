La comicità scorretta del Paolo Ruffini Diversity Show offenderà qualcuno?

26 April 2021 – 11:05

Lode al coraggio. Ce ne vuole tanto anche solo per provare a proporre uno spettacolo come Paolo Ruffini Diversity Show, in onda il 26 aprile (ore 21) su Comedy Central (canale Sky 128) e, poi, in streaming su Now. Un mix di Talk show e di stand-up, con Ruffini nel ruolo di presentatore, e Martina Di Maria in quello di valletta finto svalvolata ma dislessica per davvero (i due avevano già lavorato insieme a La pupa e il secchione).

Come si può intuire dal titolo, l’idea è di fare uno spettacolo comico sulla diversità. Già, ma che cos’è la diversità? Ruffini ne ha scelte 3 tipologie: essere gay, essere nero o essere portatore di disabilità. E ha chiamato sul palco 5 ideali rappresentanti: il non vedente campione paraolimpico di sci nautico Daniele Cassioli, l’attore Simone Brescianini, affetto dalla sindrome di Down (ma la sindrome di Down è una forma di disabilità?), il comico e cinofilo Mirko Darar e l’attrice brillante Annagaia Marchioro in quota rappresentanza Lgbtq+, e il comico congolese Nathan Kiboba.

La nuova frontiera dell’inclusione è il politicamente scorretto controllato. Una reazione all’era della suscettibilità (che è il titolo del libro di Gaia Soncini uscito di recente per Marsilio editore), dove basta un niente per finire accusati di aver offeso qualcuno.

Ma è una linea sottile. Si cammina in bilico e gli scivoloni non sono legati a parametri oggettivi quanto alla sensibilità dei singoli. Già le scelta delle diversità da mettere insieme è pericolosa. Mescolare neri, persone con disabilità e omosessuali può essere considerato arbitrario (giusto poche settimana quando ho chiesto a un’attivista nera se si considerasse femminista, sono stata redarguita: i due argomenti dovevano essere tenuti strettamente separati). Vale persino quando l’ironia diventa auto-ironia e a fare le battute sulla cecità è un vedente. Alla domanda di Ruffini su come faccia a capire se ha a che fare con un uomo o una donna, Cassioli risponde che gli tocca il sedere per sentire se c’è un portafogli nella tasca posteriore. Mentre, interrogato sul tema delle relazioni, il nero Kiboba risponde che è complicato avere una relazione con una donna nera.

Per spiegare quanto sia difficile, farò un altro esempio. C’è un momento, durante lo show, in cui Ruffini tocca i capelli di Kiboba. Seguito dalla Marchioro. Un gesto innocuo? Dipende. Me ne sono resa conto sempre per esserci inciampata di recente, quando un’altra attivista afro- italiana, mi ha raccontato di come per lei si tratti di un gesto offensivo, un genere di curiosità intrusiva.

Lo spettacolo funziona al meglio durante la parte del talk show rispetto ai monologhi comici, perché gli spunti arrivano in modo più spontaneo, meno forzato. È il caso di uno scambio fra Ruffini, Kiboba e Cassioli. Il secondo dice che alcuni pensano che lui sia cinese e Ruffini, con tempismo perfetto, replica che Cassioli lo crede ancora. Ma la battuta che, personalmente, non dimenticherò è quella di Simone Brescianini che alla domanda di quando sia stata la sua prima volta, risponde: “La mia prima volta… Immaginando…“

Ci vuole del coraggio, dicevano. E di questo va reso merito a Paolo Ruffini e a ViacomCBS Italia che ha prodotto lo show (oltre ad aver adottato in azienda la policy aziendale No Diversity No Commission, per portare sempre più inclusività nei contenuti e nello storytelling dei suoi brand). Ha funzionato? Personalmente, mi sono divertita e non mi sono offesa. Ma non mi stupirebbe se qualcuno non fosse d’accordo.

