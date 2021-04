Ingenuity: terzo volo completato su Marte

26 Aprile 2021 – 10:49

Ingenuity ha percorso 100 metri su Marte (andata e ritorno) ad una velocità di 7,2 Km/h, completando con successo anche il terzo test di volo.

Fonte: Punto Informatico