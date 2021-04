Fin dove può spingersi lo sguardo delle sonde Landsat

26 Aprile 2021 – 12:04

Nel 1972 venne lanciato in orbita il primo satellite del programma Landsat, incaricato di sorvegliare il nostro pianeta nei suoi aspetti sua naturali che urbani. Da allora sono passati quasi 50 anni di occhi puntati sulla Terra per rispondere a una domanda fondamentale: come sta cambiando il nostro habitat?

In questo video, appena diffuso dalla Nasa, alcune delle informazioni più curiose raccolte dalle sonde, dalle migrazioni degli animali alla struttura interna dei vulcani.

(Credit video: Nasa’s Goddard Space Flight Center)

The post Fin dove può spingersi lo sguardo delle sonde Landsat appeared first on Wired.

Fonte: Wired