Crypto: la Corea pronta a fermare gli exchange?

26 April 2021 – 16:38

Senza un’apposita autorizzazione, gli exchange di criptovalute attivi in Corea del Sud potrebbero essere forzati a cessare l’attività nel paese.

