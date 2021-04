AirDrop: bug svela email e numeri di telefono

26 Aprile 2021 – 16:49

Alcuni ricercatori hanno scoperto una vulnerabilità in Apple AirDrop che permette di intercettare email e numeri di telefono del mittente.

The post AirDrop: bug svela email e numeri di telefono appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico