Acer ConceptD 3 Ezel, il 2 in 1 per i creativi (ricchi)

26 April 2021 – 17:11

I prodotti ibridi 2 in 1, hanno sempre avuto un grande fascino ma poco successo sul mercato. Quasi sempre la ragione è il costo elevato e questo prodotto Acer non fa eccezione, ma dimostra chiaramente che l’azienda taiwanese sa come si fanno i computer. L’Acer ConceptD 3 Ezel si distingue, infatti, sia per l’estetica originale, sia per le prestazioni elevate, sia per la versatilità.

È chiaramente un prodotto con un target di riferimento, quello dei creativi digitali, soprattutto architetti, designer, illustratori, ma nulla vieta di utilizzare questo laptop anche per usi più convenzionali. Schermo rotante e pennina stilo sono gli elementi che favoriscono proprio chi lavora con le applicazioni di grafica.

Dal punto di vista costruttivo il prodotto di Acer risulta molto ben assembrato, con una evidente cura delle parti più critiche ad iniziare dalla cerniera che permette al display da 14 pollici di ruotare di 180 gradi. La cornice del monitor non è sottilissima e la risoluzione si ferma al basico full hd (1920 x 1080). Si apprezza però il rivestimento ComfyView opaco che evita i soliti, fastidiosi riflessi e il supporto al 100% della gamma di colori sRGB (con di certificazione Pantone).

Anche lo spessore e il peso dimostrano che è un oggetto che si utilizza più facilmente sulla scrivania invece che in mano come un tablet. Stiamo infatti parlando di 2,3 centimetri nella parte massima e di 1,9 chilogrammi sulla bilancia. Però proprio per questa ragione risulta molto ben equipaggiato.

Le porte dell’Acer ConceptD 3 Ezel includono un ingresso hdmi standard, 2 porte usb di tipo A, 1 porta usb di tipo C, una Tunderbolt 3/usb-c e una mini DisplayPort. È presente anche il comodo lettore di schede SD e l’immancabile jack audio. Ci sarebbe piaciuto la presenza di usb più potenti invece delle due 1.1, ma c’è tutto quello che serve.

Anche la tastiera è di buona fattura, con una sensazione tattile ideale nella digitazione, tasti reattivi e una retroilluminazione di colore arancione, vistosa ma efficace. Esagerato nelle dimensioni il touchpad, forse pure troppo grande, ma molto comodo anche per controllare un eventuale secondo monitor collegato.

Altro elemento utile e distintivo di questo Acer ConceptD 3 Ezel è la presenza della pennina stilo integrata nella scocca e dotata di tecnologia AES di Wacom che supporta 4096 livelli di pressione. In effetti la risposta grafica è molto precisa con una elevata sensibilità alla pressione.

Dal punto di vista delle prestazioni questo notebook può fare affidamento su una configurazione più che sufficiente a gestire qualsiasi applicazione grafica senza troppi problemi anche se non è la macchina giusta per il video editing spinto. Sotto il cofano troviamo infatti una solida CPU Intel Core i7-1750H e una GPU Nvidia GeForce GTX 1650Ti Max-Q con 4 GB GDDR6. Completano la dotazione 16 GB di memoria DDR4 e un SSD NVMe da 512 GB.

C’è dunque quello che serve e la fluidità del lavoro è tangibile sia nell’utilizzo desktop che in quello tablet reso possibile dal display touch. Va detto che esiste anche una versione Pro con schermo da 15,6 pollici e scheda video Nvidia Quattro T1000 che risulta sicuramente più adeguata a chi ha bisogno di spingere a tavoletta il notebook.

La batteria dell’Acer ConceptD 3 Ezel da 57 Wh è robusta e certificata per una durata massima 14 ore, ma con la luminosità dello schermo al massimo e mettendo il computer sotto torchio con applicazioni grafiche l’autonomia scende a 6 ore circa. Con un uso normale però si gestiscono senza problemi le 8 ore di lavoro canonico.

In conclusione possiamo dire che questo prodotto ci è piaciuto per l’originalità del design e per un utilizzo convincente e senza sbavature. Qualche grammo in meno non avrebbe guastato e forse il colore bianco rischia di essere eccessivamente delicato, specialmente la tastiera che si può sporacare facilmente. Tuttavia il limite principale è nel prezzo, che lo rende ulteriormente un oggetto per pochi: 2285 euro rappresentano una spesa per nulla leggera.

Voto: 8

Wired: particolarmente versatile grazie allo schermo rotante, buone prestazioni grafiche

Tired: peso e prezzo eccessivi

