Visa con myPOS e Vidra per le PMI italiane

25 Aprile 2021 – 13:49

Nuovi strumenti per l’accettazione dei pagamenti elettronici e per l’allestimento di un e-commerce nella piattaforma Visa a sostegno delle imprese.

The post Visa con myPOS e Vidra per le PMI italiane appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico