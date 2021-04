Se riduci le emissioni, brevetti a disposizione

25 Aprile 2021 – 10:49

HPE, Facebook e Microsoft mettono a disposizione specifici brevetti su consumi, energia e data center per chi inventa tecnologie per ridurre le emissioni.

Fonte: Punto Informatico