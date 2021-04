Riconoscimento facciale remoto: GEPD chiede il ban

25 April 2021 – 10:30

Il Garante europeo della protezione dei dati è favorevole alla regolamentazione della IA, ma chiede la moratoria del riconoscimento biometrico remoto.

