Un veloce ripasso delle nomination ai premi Oscar 2021

24 April 2021 – 6:00

(Foto: Getty Images)Nonostante l’anno nero del cinema, ormai tutto è pronto per la lunga notte di Hollywood. A meno di 48 ore dalla 93esima edizione degli Oscar, tra pochissimi filmoni e il chiodo fisso sul futuro dell’industria dell’entertainment, le previsioni sono all’ordine del giorno. Il superfavorito resta Nomadland, che con Francesc McDormand parte in pole position per la statuetta più importante. Continuando il trend già iniziato ai Golden Globes, fra gli altri titoli con il maggior numero di candidature ci sono Una donna promettente, Il processo ai Chicago 7, The Father, Mank e Minari. Due le registe in corsa per la statuetta: Chloé Zhao ed Emerald Fennell (nota bene: mai più di una donna era stata candidata nello stesso anno e solo sette in tutto in quasi 100 anni di premio). Nomination italiane per Pinocchio di Matteo Garrone, che se ne aggiudica due tecniche (trucco e costumi), per Laura Pausini che, dopo aver vinto il Globo, è in lizza anche per l’Oscar con la canzone Io sì (Seen) dal film La vita davanti a sé.

A ogni modo, qui tutte le candidature per un veloce ripasso:

Miglior filmThe Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Una donna promettente

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

Miglior regia

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Una donna promettente

Miglior attrice protagonista

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Una donna promettente

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova, Borat Seguito di film cinema

Glenn Close, Elegia americana

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Youn Yuh-jung, Minari

Miglior attore protagonista

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen, Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Miglior film stranieroQuo Vadis, Aida? (Bosnia Erzegoniva)Another Round (Danimarca)Better Days (Hong Kong)Collective (Romania)The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Miglior film d’animazioneOnward

Over the Moon

A Shaun Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Miglior corto d’animazioneBurrowGenius LociIf Anything Happens I Love YouOperaYes-People

Miglior sceneggiatura originaleJudas and the Black Messiah MinariUna donna promettente Sound of Metal Il processo ai Chicago 7

Miglior sceneggiatura non originaleBorat Subsequent MoviefilmThe FatherNomadlandOne Night in MiamiThe White Tiger

Miglior colonna sonora originaleDa 5 Bloods Mank Minari Notizie dal mondo Soul

Miglior canzone originaleFight for You (Judas and the Black Messiah)Hear My Voice (Il processo ai Chicago 7)Húsavík (Eurovision Song Contest)Io Sì (Seen) (La vita davanti a sé)Speak Now (One Night in Miami)

Miglior montaggioThe FatherNomadland Promising Young Woman Sound of Metal Il processo ai Chicago 7

Miglior fotografiaJudas and the Black Messiah

Mank

Notizie dal mondo

Nomadland

Il processo ai Chicago 7

Miglior scenografiaThe Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Notizie dal mondo Tenet

Migliori costumiEmma Mank Ma Rainey’s Black Bottom Mulan Pinocchio

Migliori effetti specialiLove and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Miglior truccoEmma

Elegia americana

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Miglior sonoroGreyhound

Mank

Notizie dal mondo

Sound of Metal

Soul

Miglior cortometraggioFeeling ThroughThe Letter RoomThe PresentTwo Distant StrangersWhite Eye

Miglior corto documentarioColette A Concierto is a Conversation Do Not Split Hunger Ward A Love Song for Latasha

Miglior documentarioCollective

Crip Camp

The Mole Agent

MY Octopus Teacher

Time

